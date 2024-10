Ballon d’Or 2024 : les Catalans se déchaînent sur Vinicius Jr et le Real Madrid !

Sacrée déconvenue pour le Real Madrid et le Brésil. Alors que la capitale espagnole et le pays sudaméricain s’apprêtaient à célébrer le Ballon d’Or 2024 de Vinicius Jr, c’est finalement Rodri qui a été sacré. Surtout récompensé pour son bel Euro 2024 avec la sélection espagnole, le milieu de Manchester City a "volé" un titre qui était promis à la star de la Canarinha.

La suite après cette publicité

Et autant dire qu’à Barcelone, on rigole bien. En plus d’avoir remporté le Ballon d’Or féminin avec Aitana Bonmati et le Trophée Kopa avec Lamine Yamal, cette déception de Vinicius Jr et du Real Madrid a aussi fait plaisir aux pro-Barça, à peine 48 heures après la lourde humiliation infligée aux Madrilènes lors du Clasico.

À lire

Ballon d’Or 2024 : les détails de la fête qu’avait prévu Vinicius Junior

Une deuxième "victoire" pour le Barça après le Clasico

« Rodri, Ballon d’Or 2024 totalement justifié », écrit par exemple le journal Sport pour narguer les critiques des Madrilènes qui crient au scandale. « L’image du Real Madrid est clairement touchée », explique le média dans un autre article, en rapport avec le boycott de la cérémonie de la part du club de la capitale espagnole. Dans un autre papier, le média indique que « Rodri est un gagnant juste, comme l’aurait été Vinicius si son comportement était exemplaire ». Et il n’en reste pas là, puisqu’on peut aussi lire une comparaison avec… Messi. « Lionel Messi a donné une leçon que Vinicius n’a pas apprise », en rapport au fait que l’Argentin allait quand même à la cérémonie même lorsqu’il perdait.

La suite après cette publicité

Sur sa une, Mundo Deportivo titre : « une autre humiliation », avec des photos de Rodri, d’Aitana Bonmati et de Lamine Yamal, laissant clairement entendre que le Barça est le gagnant de ce Ballon d’Or, après avoir déjà ridiculisé les Madrilènes lors du Clasico. « Lamine et Aitana sont les leaders de la fête culé à Paris et Rodri écrit l’histoire face au fiasco du Real Madrid », rajoute le média. « Une autre défaite cruelle pour le Real Madrid. Le Barça a encore balayé son grand rival, cette fois en dehors du terrain », lit-on dans un autre article du journal. Vous l’aurez compris, c’est jour de fête à Barcelone !