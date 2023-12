Barça : la presse catalane regrette Pierre-Emerick Aubameyang

Critiqué un temps par certains supporters de l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang est en train de mettre tout le monde dans sa poche. Le buteur gabonais totalise 12 buts et 6 assists en 21 apparitions toutes compétitions confondues. Ses prestations ont été remarquées, notamment à Barcelone où son ancien club peut avoir des regrets. C’est ce qu’explique Sport ce lundi.

Le média catalan explique que les Culés ont fait "encore une erreur de calcul" avec Aubameyang. Sport a ajouté ensuite : «le Barça a besoin d’un buteur et aurait pu l’avoir avec Aubameyang, mais cet été, la possibilité de le recruter a été rejetée malgré le fait que le footballeur a proposé de revenir avec sa lettre de libération sous le bras après son échec à Chelsea. Le club Blaugrana a compris qu’un autre 9 et ferma la porte. Auba a fini par signer à l’Olympique de Marseille et connaît une saison marquante.» En Espagne, la presse semble le regretter.