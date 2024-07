Chelsea va mener une enquête contre Enzo Fernandez

L’affaire des chants racistes et transphobes d’Enzo Fernandez et d’autres joueurs argentins ne restera pas sans conséquence. Dans la soirée, on apprenait que les joueurs français présents chez les Blues (Axel Disasi, Benoit Badiashile, Wesley Fofana, Malo Gusto, Lesley Ugochukwu et Christopher Nkunku) étaient particulièrement agacés par leur coéquipier vainqueur de la Copa América. Fofana s’est même exprimé sur ses réseaux sociaux : « Le football en 2024 : racisme décomplexé », citant la fameuse vidéo polémique.

La suite après cette publicité

Le Daily Mail nous apprend ce soir que le club anglais prend cette affaire très au sérieux. Les Blues vont mener une enquête interne et prendront des mesures en conséquence. La FFF a déjà réagi plus tôt dans la journée, indiquant qu’elle portait plainte et saisissait la FIFA.