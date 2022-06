Villarreal : Arnaut Danjuma aborde l'épineuse question de son avenir

La suite après cette publicité

L'excellente saison d'Arnaut Danjuma (25 ans) en Espagne n'est pas passée inaperçue. Avec ses 16 buts et 4 passes décisives en 34 matches toutes compétitions confondues, le Néerlandais a grandement contribué au très bon parcours de Villarreal en Ligue des Champions notamment, demi-finaliste face à Liverpool. Arrivé l'été dernier pour 23 M€ en provenance de Bournemouth, l'attaquant ou ailier pourrait déjà s'en aller vers de plus grands clubs. Son nom a été cité du côté du PSG mais aussi de Liverpool ou encore de Newcastle. Il ne semble pas vraiment pressé de partir à en croire ses propos tenus à Sky Sports cette semaine. Danjuma se sent très bien à Villarreal et fait une confiance aveugle à la direction de son club pour le mercato.

«Nous avons tous lu ce qui a été dit dans la presse, mais j'apprends vite. J'ai fait une interview aux Pays-Bas disant que je suis conscient de l'intérêt qu’on me porte. Ils m'ont demandé si j'étais au courant et je le suis, comme tout le monde. J'en suis conscient, vous en êtes conscient parce que c’était dans la presse. Mon téléphone lui est éteint. Je suis conscient à cause des médias mais je n'ai jamais confirmé l'intérêt de Liverpool car les seuls qui peuvent me le confirmer, c'est mon équipe. Je n'ai rien entendu de la part de mon club et en l'état actuel des choses, je profite de mon football à Villarreal. Je suis vraiment heureux là-bas. Nous avons fait une saison fantastique», affirme-t-il avant de remercier le staff de son club. «Unai Emery a été fantastique avec moi. L'entraîneur des joueurs attaquants a été fantastique avec moi. Le club tout entier a été incroyable avec moi, donc je ne partirai jamais d'une mauvaise manière avec le club pour lequel je joue.» Danjuma est sous contrat jusqu'en 2026 avec le Sous-marin jaune.