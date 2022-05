Villarreal : Arnaut Danjuma sera un des grands noms du mercato estival

Une petite année et puis s'en va ? Une chose est sûre, Villarreal ne s'est pas trompé l'été dernier en allant chercher Arnaut Danjuma du côté de Bournemouth. Recruté pour un peu plus de 23 millions d'euros, un montant conséquent pour le club, le Néerlandais n'a pas déçu et a livré de belles prestations sous les ordres d'Unai Emery tout au long de la saison, parfois seul en pointe notamment quand Gerard Moreno était indisponible, ou sur le côté.

Comme l'indique AS, Danjuma a de grandes chances de quitter le club cet été. Pas forcément parce que le club souhaite s'en débarrasser, loin de là même, mais surtout parce qu'il rapporterait un énorme chèque qui ferait du bien au club, et permettrait de renforcer l'équipe à plusieurs positions. En revanche, les intentions du joueur sont un peu floues.

La cote en Angleterre mais...

Le journal explique qu'en janvier dernier, tout indiquait qu'un départ était l'option la plus probable. Des clubs du calibre de Liverpool, Newcastle et Manchester United étaient venus aux nouvelles, et l'entourage du joueur était très réceptif à ces propositions. Seulement, depuis, tout semble stoppé, et son avenir va conditionner le mercato de Villarreal. Son prix serait estimé à environ 45 millions d'euros par la direction des Groguets.

On rappelle que son nom était aussi sorti comme potentielle cible du Paris Saint-Germain, mais maintenant que les Franciliens ont sécurisé Mbappé et qu'Ousmane Dembélé risque bel et bien de débarquer, on imagine que ce n'est plus vraiment d'actualité. Son avenir devrait donc s'écrire soit sur la cote méditerranéenne espagnole, soit en Angleterre...