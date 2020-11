Arsenal : Mikel Arteta monte au créneau pour Nicolas Pépé

Après une première saison d'adaptation, Nicolas Pépé tente toujours de se faire une place au sein du onze d'Arsenal. Titularisé face à Leeds, l'ancien du LOSC a été expulsé à la 51e minute suite à un terrible coup de sang. Ou plutôt un coup de tête sur Alioski. L'Ivoirien s'est ensuite excusé sur les réseaux sociaux. « Hier (dimanche), j'ai laissé tomber mes coéquipiers à un moment crucial du match et il n'y a aucune excuse pour mon comportement. Je suis profondément désolé et j'aimerais m'excuser auprès des fans, de mes coéquipiers, de mon entraîneur et tout le monde au club ».

Mikel Arteta, qui avait qualifié son geste d'inacceptable, a évoqué son cas en conférence de presse ce mercredi. «Il a besoin de sentir que moi et le club allons le protéger. On lui laisse du temps et il a eu besoin d'un peu de temps pour s'adapter à la Premier League, une nouvelle ville, une nouvelle langue et un nouvel environnement. Je vais être très exigeant car vous pouvez voir ce qu'il peut faire. Il a réagi de la bonne façon et j'espère que je pourrai voir un joueur qui le montre chaque semaine».