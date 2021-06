Euro 2020 : un tirage compliqué pour la France en 1/8e de finale

L'Euro 2020 se poursuit et le tableau final est en train de prendre forme tout doucement. Et avec la victoire de la Croatie contre l'Écosse (3-1) et celle de l'Angleterre face à la République Tchèque (1-0), on en sait un peu plus. Ainsi, selon leur résultat contre le Portugal ce mercredi à 21h, les Bleus vont savoir s'ils terminent 1er, 2e ou 3e du groupe F. Dans les trois cas de figure, ils auront un adversaire assez solide sur leur route.

En cas de première place, les Tricolores se retrouveraient normalement face à la Suisse qui termine dans les quatre meilleurs troisièmes. Un match qui serait prévu ce lundi à 21h à l'Arena Națională de Bucarest. Il y a aussi une petite possibilité d'affronter l'Ukraine mais celle-ci n'existera uniquement si le troisièmes du groupe E est éliminé et que le Portugal s'incline de 4 buts contre la France ce qui est très peu probable. Si la France termine deuxième, elle affrontera l'Angleterre à Londres mardi à 21h. Enfin, si la France termine troisième, elle affrontera soit les Pays-Bas à Budapest ce dimanche à 18h, soit la Belgique à 21h dans le stade de la Cartuja de Séville.