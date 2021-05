Rennes : Florian Maurice veut garder Eduardo Camavinga

Du côté de Rennes, la saison s’est terminée avec une place européenne. Les Bretons, grâce à leur victoire face à Nîmes, se sont qualifiés pour l’Europa Conference League, la nouvelle compétition de l’UEFA. Une compétition que pourrait ne pas découvrir Eduardo Camavinga (18 ans). La jeune pépite rennaise est annoncée sur le départ. Mais pas pour Florian Maurice.

En conférence de presse, le directeur technique du Stade Rennais est revenu sur les points chauds du mercato et donc sur Camavinga. Il espère le conserver. « Eduardo Camavinga n’est pas partant. Il n’y a pas de deadline, on va essayer de le convaincre qu’il faut qu’il reste chez nous et on verra réellement ce qu’il se passe. » De quoi rassurer les supporters rennais, du moins, pour le moment.