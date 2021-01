OM : Mathieu Valbuena détruit les joueurs et Villas-Boas

Battu par le Nîmes Olympique samedi dernier (1-2), l'Olympique de Marseille se devait de réagir mercredi soir lors de la réception du RC Lens en match en retard de la 9e journée de Ligue 1. Mais à l'Orange Vélodrome, encore une fois, les Phocéens ont sombré, s'inclinant un but à zéro. Une nouvelle désillusion qui a énormément fait parler, les hommes d'André Villas-Boas n'ayant rien montré de beau sur la pelouse. Passé par l'OM de 2006 à 2014, Mathieu Valbuena connaît donc bien le club olympien. Et sur RMC, le joueur de l'Olympiakos n'a pas mâché ses mots au moment d'évoquer la mauvaise passe phocéenne.

«Il y a des problèmes beaucoup plus profonds à l'OM. À tous les étages. (...) On a l'impression qu'ils ont touché le fond contre Nîmes, mais ils creusent encore plus profond. Ça a été catastrophique dans tous les compartiments. Quand tu portes le maillot de l'Olympique de Marseille, tu dois avoir de la personnalité, du caractère, de l'amour propre. Tous ces ingrédients, il n'y a rien. Quand tu prends un but, normalement tu réagis. Il n'y a aucune réaction», a lâché Valbuena, avant de parler d'AVB et de la direction : «ça fait un an et demi qu'il est à l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'il a fait progresser son équipe? Rien du tout. (...) Eyraud a une grande part de responsabilité, ainsi que McCourt parce qu'on ne le voit pas.»