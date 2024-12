OL - Eintracht Francfort : l’égalisation signée Rayan Cherki

Dans cette 6e journée de Ligue Europa, l’OL a bien réagi après l’ouverture du score de Knauff (19e). Moins de dix minutes plus tard, les Gones ont réussi à égaliser grâce à Corentin Tolisso et Rayan Cherki (27e). Le second a bien bonifié la tentative du premier.

La suite après cette publicité

A la récupération d’un ballon mal dégagé plein axe devant la surface, le champion du monde 2018 armait une frappe qui prenait le chemin du cadre avec Cherki sur son chemin. La légère déviation du milieu offensif suffisait à tromper Kevin Trapp malgré la main gauche du portier.