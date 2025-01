Rennes : Jorge Sampaoli confirme l’arrivée de Kyogo Furuhashi

Le suspense n’aura pas tellement duré dans ce dossier. Hier soir, nous vous informions d’un accord trouvé entre le Stade Rennais et le Celtic Glasgow pour le transfert de l’international japonais, Kyogo Furuhashi. Une arrivée qui pourrait être officialisée assez rapidement, puisque le technicien breton, Jorge Sampaoli, l’a confirmée en conférence de presse ce jeudi.

«On espère que l’opération se concrétisera aujourd’hui pour Kyogo, et si c’est le cas, il pourrait avoir des minutes à Monaco (samedi, 17h00). C’est un joueur que l’on voulait ardemment et qui peut nous apporter de la profondeur», a confié l’Argentin. Pour rappel, Jota est pressenti pour faire le chemin inverse et retourner au Celtic Glasgow.