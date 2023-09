Naples : c’est déjà très chaud pour Rudi Garcia

La suite après cette publicité

« Haute tension à Naples ! » Voilà le titre de la Gazzetta dello Sport au sujet du nouveau psychodrame qui s’est déroulé hier lors du déplacement des Napolitains à Bologne. 0-0 face à l’équipe dirigée par Thiago Motta, et un remplacement de Victor Osimhen en fin de rencontre qui tourne au règlement de compte avec Rudi Garcia. Le buteur nigérian n’a pas apprécié d’être sorti à la 87e minute, et l’a bien fait savoir au technicien français, lui indiquant de manière assez virulente, qu’il aurait pu terminer le match avec deux attaquants.

Le Nigérian pouvait aussi s’en vouloir d’avoir manqué un penalty, qui aurait changé le scénario, mais il a préféré cibler son entraîneur, comme Kvaratskhelia quelques semaines plus tôt. D’ailleurs, le Géorgien a lui aussi été remplacé à un quart d’heure de la fin. Les deux hommes forts du secteur offensif ne sont donc pas ménagés par Rudi Garcia, et comme les résultats ne suivent pas, l’entraîneur français en prend pour son grade. Le hashtag GarciaOut fleurit déjà sur les réseaux sociaux.

Garcia déjà contesté

Interrogé par DAZN après la rencontre, Rudi Garcia a tenté de déminer le terrain. « J’ai parlé avec Victor après sa sortie, mais cela restera entre nous. Il reste notre tireur de penalties. Quand un joueur sort et qu’il n’est pas content, c’est une bonne chose. » L’entraîneur peut compter, pour l’instant, sur le soutien du président d’Aurelio de Laurentiis, qui a, ironiquement ou non, twitté « Naples repart de Bologne. Bravo à tous ». Voilà Naples 7e de Serie A, à déjà 7 points de l’Inter Milan. Le club n’a plus gagné en Serie A depuis la 2e journée.

Et dans le jeu, rien d’emballant. On ne reconnaît plus l’équipe si joueuse de la saison passée. Uniquement la faute à Rudi Garcia ? Plusieurs joueurs sont loin de leur niveau, de Kvaratskhelia à Lobotka en passant par Zambo Anguissa. Et il apparaît surtout que l’entraîneur français n’a pas réussi à souder son effectif et à faire oublier les doutes initiaux sur sa nomination. Déjà critiqué après la première défaite face à la Lazio lors de la 3e journée, Garcia se bat déjà contre l’opinion publique, et le comportement à son égard de ses joueurs clés ne va clairement pas l’aider.