Real Madrid : Rodrygo a changé de stratégie face à Kylian Mbappé

Sans surprise, il a été le joueur pointé du doigt avant et après l’annonce de l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Si Vinicius Junior est intouchable, Rodrygo est clairement le joueur pouvant servir de fusible en cas d’embouteillage au sein de l’attaque merengue. Auteur de 17 buts et de 9 passes décisives en 51 matches cette saison, le Brésilien de 23 ans pourra difficilement résister à la vague Mbappé s’il compte jouer les résistants.

La suite après cette publicité

Dernièrement, il avait d’ailleurs donné plus de poids aux rumeurs de départ en laissant planer le doute sur son avenir dans la capitale espagnole, à l’heure où un intérêt de Manchester City et du PSG était évoqué. «Eh bien… Tout peut arriver. J’ai un contrat ici mais… les années que j’ai passées ici ont été un plaisir pour moi. Comme je l’ai dit, je veux toujours être dans ce club mais, voyons voir ce qu’il passera. Tout est possible.» Depuis, Rodrygo a rétropédalé.

À lire

Al-Nassr offre 100 M€ à une star du Real Madrid

Rodrygo s’est fait une raison

Sous contrat jusqu’en 2028, l’international auriverde a récemment indiqué qu’il y avait de la place pour tout le monde (Mbappé + Endrick) à la Casa Blanca. «Il est possible de jouer tous ensemble. Je pense qu’Ancelotti trouvera un moyen. Les bons joueurs doivent jouer ensemble. » L’ancien pensionnaire de Santos a-t-il été convaincu de changer son fusil d’épaule ? Cela semble être le cas.

La suite après cette publicité

Dans son émission d’hier soir, El Chiringuito assure que le numéro 11 du Real Madrid s’est fait une raison. La célèbre émission espagnole assure que Rodrygo n’est absolument pas préoccupé par l’arrivée de Kylian Mbappé. Il sait qu’il est souvent le premier à être remplacé pendant les matches et donc qu’il n’est pas un intouchable. De plus, le Brésilien sait qu’il a le soutien de Carlo Ancelotti. Enfin, l’idée de jouer exclusivement à droite ne lui déplait pas. Il sait qu’il y aura beaucoup de concurrence à gauche et dans l’axe avec Mbappé et Vinicius Jr, alors autant se concentrer sur l’un des rares postes où il peut prétendre à une place de titulaire.