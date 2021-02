OM : Mathieu Valbuena demande à Jacques-Henri Eyraud de partir

L'Olympique de Marseille est en crise et Jacques-Henri Eyraud est dans la ligne de mire des supporters. Ancien du club, Mathieu Valbuena, aujourd'hui à l'Olympiakos, a d'ailleurs invité le président phocéen à rendre son tablier au micro de RMC Sport.

«Il a tenu des propos très maladroits sur l’OM, je me suis reconnu là-dedans. Pour être président d’Eurodisney, pas de souci, mais pour être président, il n’a pas les épaules pour l’OM. (…) Il y a une cassure avec les supporters, quand le dialogue est rompu. Il a mis à genoux l’OM depuis quatre ans et c’est difficile de le remettre à flot. Les supporters ne demandent qu’à rêver. Avant de parler du passé du club, il faut balayer devant sa propre porte. J’ai eu un président, M. Dassier, qui ne connaissait pas plus le football que M. Eyraud, mais qui restait à sa place. Et même s’il a bénéficié du travail de Pape Diouf, il a été champion de France», a lancé le milieu offensif. L'intéressé appréciera.