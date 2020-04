Inter : Romelu Lukaku et le discours de Conte "le plus inspirant" de toute sa carrière

On savait déjà Romelu Lukaku très fan d'Antonio Conte mais ce nouveau compliment devrait plaire à l'entraîneur à l'Inter. Dans un jeu de questions-réponses avec les fans sur les réseaux sociaux, l'attaquant de 28 ans a expliqué que lors du dernier derby face à l'AC Milan, Conte avait su remobiliser son équipe, qui était alors menée d'un break à la pause.

«Le discours le plus inspirant de ma carrière ? Nous étions menés par le score de 2-0 contre Milan, mais il n'a pas crié du tout. Il nous a dit quoi faire et où trouver des espaces puis nous avons fait le reste.» Le 9 février dernier, les Nerazzurri ont finalement complètement inversé la tendance pour s'imposer 4-2 avec un dernier but signé du Belge.

