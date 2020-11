MU : les mots durs de Carragher à l'encontre de Pogba

En grandes difficultés depuis le début de la saison, Paul Pogba ne sait pas de quoi sera fait son avenir chez les Red Devils. Vivement critiqués par la presse anglaise ces dernières semaines pour des performances en dents de scie, le milieu international français voit petit à petit son entraîneur le mettre sur le banc de touche et n'échappe toujours pas aux critiques. D’autant que le champion du monde 2018 n’est pas épargné par les blessures ces derniers temps et cela n’arrange pas sa relation délicate avec Ole Gunnar Solskjaer qui avait affirmé récemment attendre beaucoup plus de son milieu créateur. Et comme à son habitude, Jamie Carragher n’a pas mâché ses mots à l’encontre du Français qu’il estime ne pas être un grand joueur.

«Est-ce que je le mettrais dans l'équipe? Non. Il est un grand nom, il est venu avec une grosse indemnité de transfert, mais je ne pense pas que ce soit un grand joueur. Il semble qu'il n'a jamais réussi à être bon dans toutes les positions et toutes les tactiques mises en place par les différents entraîneurs qu'il a eu. (...) Les gens disent qu'il a gagné la Coupe du monde, et je le comprends. Mais quand il est arrivé, j'ai pensé qu'il pourrait avoir un impact comme Lampard à Chelsea, Gerrard à Liverpool ou Yaya Touré à Manchester City. Ces joueurs ont mené leur équipe aux titres, aux coupes d’Europe» a ainsi mentionné l’ancien joueur de Liverpool au micro de la radio britannique TalkSport avant de conclure sans retenue : «je chercherais à récupérer de l'argent sur Pogba».