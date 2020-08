Une nouvelle piste se présente pour Djibril Sidibé

« Bonne chance pour ton futur Djibril. Merci pour tes efforts durant ce prêt ». Ce n'est pas ce qu'espérait Djibril Sidibé et pourtant, le 27 juillet dernier, Everton officialisait la fin de l'aventure de l'international français (18 sélections). Quelques semaines plus tôt, le latéral droit de 28 ans expliquait : « concernant Everton, j'ai ma position et je connais aussi celle du coach. De mon côté, tous les feux sont au vert, le coach m'apprécie, il a confiance en moi. Il y a des paramètres qui vont rentrer en compte et que je ne maîtrise pas du côté de Monaco et d'Everton ».

La crise du coronavirus est passée par là et malgré la volonté de Carlo Ancelotti de le conserver, Everton n'a pas levé l'option d'achat de 15 M€ insérée par l'AS Monaco. Les Toffees ont bien tenté de renégocier un prêt, mais l'ASM a besoin de liquidités pour accélérer sur son mercato. Dès lors, qui va relancer Djibril Sidibé, alors que le club de la Principauté souhaite le vendre définitivement ? Récemment, nous vous avions révélé qu'il avait été proposé au PSG et que le FC Séville s'intéressait à lui.

Le Bayer Leverkusen recherche un latéral droit titulaire

Un nouvel intérêt s'est fait jour, puisque, selon nos informations, le Bayer Leverkusen est très chaud sur le dossier. Le club allemand envisage une première offre se situant entre 8 et 10 M€. L'AS Monaco, de son côté, espère au moins 12 M€ pour son latéral droit, acheté 15 M€ à Lille lors de l'été 2016. Un transfert sec est clairement privilégié.

Le Bayer est pleinement concentré sur la recherche d'un nouveau latéral droit, sa priorité sur ce mercato estival (outre le fait de remplacer un Kai Havertz qui risque de rejoindre la Premier League). En effet, le poste était principalement occupé le capitaine Lars Bender, âgé de 31 ans et trop souvent blessé. Sa doublure Mitchell Weiser n'a quant à elle pas convaincu. D'où la nette envie de faire un effort sur ce poste. Reste à savoir si Sidibé sera intéressé par la perspective de rejoindre le 5e de la dernière Bundesliga.