Everton : Djibril Sidibé rentre à Monaco

Prêté cette saison à Everton (25 apparitions en Premier League, dont 18 titularisations), Djibril Sidibé (27 ans) ne restera pas chez les Toffees. Le club anglais vient d’annoncer le départ du latéral français qui rentre donc à Monaco.

« Bonne chance pour ton futur Djibril. Merci pour tes efforts durant ce prêt », indique Everton sur Twitter. Pour rappel, le club de la Mersey pouvait recruter définitivement le joueur en échange d’un chèque de 15 M€.

