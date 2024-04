OM : Jean-Louis Gasset donne la date de retour de Sarr et Clauss

l’Olympique de Marseille n’a pas le temps de respirer, et est déjà sur le pont. Demain soir, les Phocéens se déplacent sur la pelouse de Toulouse en Ligue 1, après la qualification en demi-finale de Ligue Europa obtenue contre Benfica. La gestion de l’effectif est importante alors que le calendrier s’alourdit en cette fin de saison pour l’OM, et Jean-Louis Gasset pourra compter sur les retours de deux hommes forts.

«Ici, on n’a pas le droit de choisir, on a trois matches dans la semaine pour se mettre à l’aise dans le sprint final et finir le plus haut possible. Clauss et Sarr sont convalescents et vont revenir dans la semaine», a annoncé le coach olympien. Une excellente nouvelle pour le technicien de 70 ans, qui aura deux cartouches supplémentaires potentiellement pour le match contre Nice mercredi, ou face à Lens dans huit jours.

