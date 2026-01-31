Ligue 1 : Monaco met un terme à sa mauvaise série en dominant Rennes

Après son nul face à la Juventus en Ligue des Champions (0-0), l’AS Monaco (10e) retrouvait le championnat avec une idée en tête : gagner de nouveau, ce qui n’était plus arrivé depuis le 29 novembre dernier contre le PSG (1-0). Face au Stade Rennais (6e), Sébastien Pocognoli partait sur 3-4-3 avec un Denis Zakaria en défense et un Ansu Fati aligné en attaque avec Balogun et Golovin. En face, Habib Beye pouvait compter sur la présence de Jérémy Jacquet en défense et comptait sur le duo Embolo-Lepaul sur le front offensif de son 3-5-2.

Les joueurs du club de la Principauté ont été les premiers à frapper. Après une perte de balle de Merlin, l’ASM récupéra le ballon haut. Golovin décala Zakaria, monté en attaque. Le capitaine monégasque enroulait alors son ballon du droit à l’entrée de la surface, mais heurta finalement le montant de Samba (16e). Plus entreprenante, la troupe de Pocognoli voyait ses efforts être récompensés avant la pause. Trouvé par Teze d’une longue passe verticale, Balogun glissa le ballon vers Ansu Fati sur sa droite. Oublié par Brassier, l’ancien Barcelonais trompait Samba d’une frappe croisée (33e, 1-0). L’ASM était même tout proche du break, mais Samba s’employait parfaitement sur la reprise de Balogun (45e+5).

Le réveil de l’AS Monaco a enfin sonné !

En seconde période, Akliouche remplaçait Fati. L’international français (5 sélections) se mettait immédiatement en évidence. Après un une-deux avec Golovin, il écartait sur le côté gauche vers Ouattara. La frappe du latéral gauche fut déviée sur le poteau, avant que le ballon ne revienne sur Golovin, puis Akliouche, qui n’avait plus qu’à pousser le cuir pour le break (50e, 2-0). Un deuxième coup dur pour Rennes, qui a ensuite réduit l’écart grâce à Lepaul… avant que M. Buquet n’annule son but pour un hors-jeu d’Al-Tamari (53e).

L’addition s’est ensuite corsée pour les Bretons, quand Biereth lança Coulibaly dans le dos d’Aït Boudlal. Le milieu monégasque ajustait ensuite Samba pour quasiment sceller la victoire à Monaco (60e, 3-0). Rennes pensait avoir l’opportunité de sauver l’honneur, avec un penalty, avant que l’arbitre de la rencontre n’annule sa décision suite à un nouveau hors-jeu (71e). Au contraire, Monaco a conclu cette soirée avec un quatrième but, signé Stanis Idumbo après un centre de Biereth (90e, 4-0). Au terme d’une performance aboutie face à des Rennais apathiques, l’AS Monaco a retrouvé le goût de la victoire après deux mois sans succès en Ligue 1. Le club monégasque reste cependant dans le ventre mou du classement, mais revient provisoirement à une unité de Lorient (9e). Rennes rate l’opportunité de passer devant Lille, qui ira à Lyon, dimanche après-midi. Place désormais à la Coupe de France pour ces deux formations, avec un déplacement à Strasbourg pour l’ASM et un choc au Vélodrome face à Marseille pour les Bretons.