Tottenham : les premiers mots de Richarlison

C'est l'un des gros transferts de l'été en Premier League. Richarlison (25 ans) a quitté Everton après quatre saisons de bons et loyaux services avec les Toffees, pour changer de dimension en s'engageant en faveur de Tottenham le 1er juillet dernier. Alors que son transfert s'élève à près de 70 M€, l'attaquant international brésilien vient de livrer ses premiers mots en tant que joueur des Spurs par le biais d'une interview accordée au média du club londonien, alors qu'il vient de rejoindre le groupe d'Antonio Conte.

« Je suis très heureux. Je me souviens quand j'étais au Brésil et que la première offre de Tottenham est arrivée, je n'arrivais pas à y croire. Après, j'ai signé le contrat, et même là, encore plus, parce que j'ai l'impression d'être dans un rêve. Quand je suis arrivé ici, j'avais la boule au ventre de voir mes nouveaux coéquipiers et ma nouvelle maison. J'espère marquer l'histoire avec ce maillot. Maintenant, il s'agit de travailler avec le super coach et les super coéquipiers que j'ai et d'écrire l'histoire avec ce maillot », a notamment lâché un Richarlison ambitieux, en profitant au passage pour encenser le technicien italien et évoquer son rêve de disputer la Ligue des champions.