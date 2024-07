Jeux Olympiques : la sensation Michael Olise n’en finit plus d’impressionner !

L’équipe de France peaufine ses automatismes avec brio. Opposés au Paraguay la semaine passée, les Bleuets avaient parfaitement entamé leur préparation pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 en s’offrant un succès net (4-1) à Bayonne. Au stade Mayol de Toulon cette fois-ci, les supporters tricolores ayant effectué le déplacement pour assister à la suite des aventures des ouailles de Thierry Henry n’ont pas été déçus du voyage puisqu’ils ont pu se délecter du festival proposé par les partenaires d’Alexandre Lacazette. Face à la République dominicaine, sélection également conviée au tournoi olympique dans deux semaines, l’équipe de France U23 n’a pas fait dans la dentelle en surclassant son adversaire sur le score fleuve de 7 buts à 0.

La suite après cette publicité

Si l’arrière-garde française n’a pas eu besoin de forcer son talent pour contrecarrer une sélection dominicaine limitée aux avant-postes, les Bleuets ont surtout fait preuve de réalisme en rendant une copie quasi parfaite sur le plan offensif à l’image d’Alexandre Lacazette, fort d’un joli doublé, mais surtout de Michael Olise. Auteur d’une prestation encourageante face au Paraguay, le milieu offensif de 22 ans a marqué la rencontre face à la République dominicaine de son empreinte en faisant étalage de ses qualités techniques. Positionné en soutien de la paire Lacazette-Kalimuendo, le néo-Bavarois a joué sans complexe. Très influent dans le cœur du jeu, il a régalé ses partenaires tout en mettant à mal ses adversaires par ses dribbles et sa vivacité. Altruiste, le natif de Londres a su également se montrer adroit à la finition lors du second acte.

À lire

Euro 2024 : pourquoi n’y-a-t-il pas de match pour la 3e place ?

Pour Michael Olise, un coup à jouer chez les A ?

Au retour des vestiaires, il était au bon endroit et au bon moment pour être à la conclusion d’une passe de Kalimuendo et ainsi débloquer son compteur. Récompensé pour l’ensemble de son œuvre depuis le coup d’envoi, l’ancien joueur de Crystal Palace a fait parler la poudre, et de quelle manière ! Sur un ballon mal renvoyé par la défense dominicaine suite à un centre d’Adrien Truffert, Michael Olise a décoché une frappe surpuissante à 30 mètres du but adverse pour s’offrir un doublé et inscrire le 5e but tricolore de la partie. Suffisant pour mettre tout le monde d’accord après la rencontre sur son impact dans l’effectif au regard des propos tenus par Manu Koné. «Il est très bon, on a confiance en lui, on sait qu’il va nous beaucoup apporter. On est fier de lui. On espère qu’il va encore marquer des buts et apporter défensivement et offensivement avec le général (Lacazette)», a déclaré le joueur du Borussia Mönchengladbach.

La suite après cette publicité

Sur sa lancée, Michael Olise confirme les attentes placées en lui par son sélectionneur, mais surtout poursuit sa montée en puissance dans le prolongement de son récent transfert au Bayern Munich. Malgré les pépins physiques qui ont pu entraver sa progression en début de saison dernière, le joueur de 22 ans a bouclé un exercice 2023-2024 solide avec Crystal Palace à l’image de ses 10 buts et 6 offrandes délivrées en 19 rencontres de Premier League. Des prestations avec le club anglais qui ont convaincu les dirigeants bavarois de mettre le paquet, soit environ 60 millions d’euros, pour le débaucher. Autorisé à participer aux JO de Paris, le Franco-britannique entend profiter du tournoi olympique pour engranger de la confiance avant d’ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière en Allemagne et peut espérer titiller la curiosité de Didier Deschamps. Au sortir d’un Euro 2024 décevant avec l’équipe de France, du moins en ce qui concerne l’animation offensive, le technicien basque serait bien inspiré de s’appuyer sur la jeune génération à l’avenir.