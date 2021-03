OM : le renouveau de Leonardo Balerdi

La suite après cette publicité

L'été dernier, l'Olympique de Marseille prenait tout le monde de court puisque Pablo Longoria et André Villas-Boas décidaient d'aller chercher chez les jeunes du Borussia Dortmund Leonardo Balerdi, défenseur central argentin. « Dans le cas de Leonardo Balerdi, il a toutes les qualités. Il est puissant, va vite et il est bon techniquement. Je le connais depuis Boca Juniors. Il était dans notre liste l'an dernier, mais on n'a pas été capable de le faire signer financièrement. Mais cette année, on a été en mesure de le faire. C'est un bon coup du mercato pour nous. J'espère qu'à la fin de la saison, on pourra lever son option d'achat (15 M€, ndlr). C'est une bonne pépite argentine », déclarait ainsi le coach portugais l'été dernier.

Mais le début de l'aventure n'a pas été aussi simple que cela. Si on reconnaît volontiers son élégance dans les duels et balle au pied, on retrouve aussi bien souvent quelques petites sautes de concentrations qui font très mal. Mais cela s'explique aussi par son jeune âge (22 ans). Il n'a pas non plus été aidé par ses entrées en matière avec un premier match contre Brest et un second à un poste inhabituel de latéral gauche contre les Verts. Mais le véritable problème arrive contre le FC Porto, lors de la 4e journée de la phase de poules. Il est coupable sur le premier but et écope d'un carton rouge qui amène le penalty sur le second. AVB n'est pas tendre avec lui ensuite.

L'arrivée de Sampaoli

« Leo, malheureusement pour lui, le problème, c'était le match contre Porto. On avait décidé de lui donner une chance dans un match important. Il a raté l'occasion, on a parlé ensemble, il a commis une erreur grave et il l'a payée cher. Alvaro, on le trouve bien aussi comme leader de la défense. À cause de cette erreur de Leo, Duje est revenu à un niveau incroyable. On n'a pas de raison de changer la défense. Leo travaille, on parle avec lui, on croit beaucoup en lui. On va voir pour ce match, c'est important qu'il fasse un bon match. On est encore dans la même ligne de pensée qu'avant. On pense qu'il peut devenir un grand central et j'espère qu'il va rester à l'OM la saison prochaine », expliquait le coach en janvier dernier.

Mais, patatras ! André Villas-Boas est démis de ses fonctions et on attendait impatiemment son remplaçant : Jorge Sampaoli. Le coach argentin est un habitué des défenses à trois et, surtout, il aime ressortir proprement les ballons afin d'amener rapidement le danger de l'autre côté du terrain. Des conditions techniques dont regorge complètement Leonardo Balerdi. C'est ainsi que lors du premier match, contre Rennes, on a pu l'observer dans un 3-5-2.

Rassuré dans une défense à trois

Au vu de la composition d'équipe, on s'est tout d'abord dit que Balerdi allait jouer en axial droit, pour aider Pol Lirola à défendre, laissant la place de défenseur central dans l'axe au plus lent Alvaro Gonzalez. Mais finalement, ce n'est pas du tout cela qui s'est produit puisque l'ex du BvB a évolué dans ce rôle de libéro, laissant l'axe droit à l'Espagnol. On l'a senti tout de suite rassuré dans cette position, bien accompagné par Caleta-Car et Gonzalez.

Contre Brest, c'était encore autre chose. Si les hommes n'ont pas changé et que le positionnement non plus, on a pu observer un Balerdi qui montait encore en puissance. Il est notamment à l'origine du deuxième but en ressortant très proprement, et ce n'était pas gagné, le ballon dans le cœur de sa défense. Défensivement, on l'a vu anticiper, beaucoup, ce qui lui a permis de faire trois interceptions et huit récupérations. En outre, il a remporté la majorité de ses duels (5 sur 10).

Et maintenant ?

On le sait, et André Villas-Boas, avant son départ, l'a largement expliqué, ce sera l'année 0 du côté de l'Olympique de Marseille. De nombreux joueurs sont en fin de contrat, certains éléments seront vendus et il faudra rapidement trancher la question des prêts. C'est évidemment le cas de Leonardo Balerdi. Comme susmentionné, son option d'achat a été fixée à 15 millions d'euros l'été dernier. Mais, avec les talents de Longoria, on pourrait imaginer un nouveau montage financier.

Voilà pour la partie financière. Concernant l'apport, il ne fait pas de doute que Leonardo Balerdi a tout pour s'imposer dans cette équipe et ce schéma imaginé par Jorge Sampaoli. Quand on sait que Duje Caleta-Car est plutôt promis à un départ, le profil de Balerdi, élégant relanceur, fera défaut l'année prochaine s'il n'était pas conservé. Mais, en attendant, il va falloir poursuivre sur cette lancée et enfin se lâcher. Sur les dix derniers matches, l'OM et lui ont tout à gagner et peuvent commencer à écrire une belle histoire à deux...