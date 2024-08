Real Madrid : le comportement de Kylian Mbappé fait déjà parler

Tic-tac, tic-tac… Le compte à rebours avant les débuts de Kylian Mbappé avec le Real Madrid a démarré et ne va plus durer très longtemps, puisque tout indique que le Bondynois revêtira la tunique blanche pour la première fois mercredi soir, en Supercoupe d’Europe. La presse espagnole indique même qu’il est fort probable qu’il soit titulaire dans ce duel face à l’Atalanta, qui lancera officiellement la saison de l’équipe de Carlo Ancelotti.

D’ici là, les fans doivent se contenter des nombreuses publications mises en ligne par le club sur les réseaux sociaux, dans lesquelles on le voit marquer des buts à l’entraînement et où il a l’air déjà pleinement intégré. Arrivé très en forme à Madrid, il suscite déjà un énorme enthousiasme et va déjà jouer avec une certaine pression sur les épaules face à la Dea.

Mbappé a un comportement idéal

Dans son édition du jour, le quotidien AS en dit plus sur l’adaptation de Mbappé à Madrid. On apprend qu’il contribue à la bonne ambiance qui existe dans le groupe madrilène. Carlo Ancelotti exige de ses joueurs qu’ils soient humbles, solidaires, et qu’ils n’aient pas d’égo, et pour l’instant, Mbappé s’adapte parfaitement à cette philosophie.

Souriant, très ouvert et prêt à faire tous les efforts nécessaires sur le terrain, le Bondynois a dissipé, pour l’instant du moins, les quelques craintes qui pouvaient exister à son sujet. « Mbappé et Endrick sont des jeunes joueurs, qui ont des objectifs similaires. On ne peut pas leur demander plus. A partir de ça, il ne peut seulement y avoir une bonne ambiance, surtout avec un homme comme Carlo Ancelotti aux commandes », révèlent des sources du club au journal espagnol. Mbappé fait déjà bonne impression à Madrid, mais on le sait, c’est surtout sur le terrain qu’il faudra prouver.