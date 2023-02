Ligue 1 : l’OM s’impose à Clermont et revient à cinq points du PSG

La dernière affiche du jour en Ligue 1, comptant pour la 23ème journée, voyait s’affronter Clermont et l’Olympique de Marseille au stade Gabriel-Montpied. Les Marseillais pouvaient venir mettre la pression sur le PSG après sa défaite à Monaco un peu plus tôt dans la journée (3-1). Néanmoins, les joueurs étaient invités à regagner les vestiaires et le coup d’envoi de la rencontre était reculé de plus de 40 minutes, les forces de l’ordre ayant dû intervenir aux abords de l’enceinte pour ramener le calme entre les supporters mais également afin de laisser les gaz lacrymogènes se dissiper. Après une période d’observation entre les deux équipes, Samuel Gigot se ratait et Muhammed Cham se présentait face à Pau Lopez qui détournait le cuir mais Grejohn Kyei était là pour conclure (23e). L’attaquant était finalement signalé en position de hors-jeu par la VAR (24e). Juste avant la pause, Cham était sanctionné pour une faute de main dans la surface alors qu’il était dans le mur clermontois sur le coup franc botté par Ruslan Malinovskyi quelques minutes auparavant (43e).

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 1 PSG 54 23 17 3 3 55 20 35 2 Monaco 47 23 14 5 4 51 30 21 3 Marseille 46 22 14 4 4 43 20 23 4 Lens 46 22 13 7 2 34 16 18 5 Rennes 40 22 12 4 6 41 25 16 Voir le classement complet

Alexis Sanchez se chargeait d’exécuter la sentence pour ouvrir le score dans cette rencontre (44e, 1-0). Dans la foulée, Aïman Maurer pénétrait dans la surface et frappait, tout en blessant sérieusement Samuel Gigot en retombant, et butait sur Pau Lopez qui avait bien bouché l’angle au premier poteau (45+1e). Issa Kaboré, entré sur le pré à la place de Mattéo Guendouzi au retour des vestiaires, tirait aux abords de la surface adverse et le cuir était dévié par Saîf-Eddine Khaoui et venait fracasser la barre transversale (49e). Les Olympiens continuait de mettre la pression pour faire le break et c’est l’attaquant chilien du club phocéen qui s’offrait un doublé en fin de rencontre. Après une première tête, le ballon rebondissait sur la transversale et Alexis sanchez pouvait faire le break malgré la présence du gardien clermontois (81e, 2-0). Au classement, l’OM reprend sa deuxième place à Monaco et met la pression sur le PSG. Clermont, de son côté, stagne dans le ventre mou de la Ligue 1.

