FC Barcelone : Hansi Flick tire la sonnette d’alarme

Le FC Barcelone tourne au ralenti. Après un début de saison flamboyant en Liga, marqué par 11 victoires en 12 matchs, les hommes de Hansi Flick connaissent un coup de moins bien depuis plusieurs semaines. Battus par la Real Sociedad (1-0) et tenus en échec par le Celta Vigo (2-2), les Catalans se sont inclinés à domicile contre Las Palmas (1-2), le week-end dernier.

5 points sur les 5 dernières journées pour le Barça

Si la victoire en milieu de semaine à Majorque (1-5) avait fait du bien au moral, les joueurs du Barça devaient confirmer leur regain de forme en championnat, face au Real Betis, ce samedi. Emmenés par un Robert Lewandowski en grande forme, les Blaugranas ont concédé l’égalisation de Giovanni Lo Celso sur penalty, après une faute de Frenkie de Jong sur Vitor Roque. Une décision qui a enragé Hansi Flick, sanctionné d’un carton rouge par Alejandro Muñiz Ruiz, arbitre de la rencontre. Et si Ferran Torres a cru donner la victoire à Barcelone, Assane Diao les a privés de la victoire dans les dernières secondes.

Ce match nul (2-2) confirme ainsi la mauvaise passe du Barça en championnat. Sur ses cinq derniers matchs, le club catalan n’a pris que cinq points. À l’issue de cette rencontre, Jules Koundé a reconnu que son équipe avait enchaîné les erreurs. « Nous avons manqué une bonne occasion en encaissant ce but dans les dernières minutes. Je pense que nous les avons laissés en vie sur la fin avec des pertes et des actions dangereuses. Devant leur public, c’est une bonne équipe qui joue bien, qui se développe et qui finit par vous battre. Le coach était déçu, comme nous, mais cela continue, nous devons apprendre de nos erreurs. Nous devons prendre moins de risques dans les dernières minutes. On doit peut-être être plus pragmatique », a-t-il indiqué auprès des médias espagnols.

Hansi Flick a haussé le ton

Même son de cloche pour Ferran Torres, dont le but en fin de match n’aura pas permis à Barcelone de repartir avec un succès : « en première mi-temps, nous n’avons pas été à notre meilleur niveau. En seconde période, nous nous sommes améliorés, mais nous n’avons pas réussi à fermer le jeu et à défendre le résultat. Nous devons maintenant penser au prochain match (contre Dortmund en C1), car nous n’avons pas beaucoup de temps pour nous reposer. Je n’ai pas vu le penalty. S’ils ont tant protesté, c’est sûrement qu’il y a quelque chose à reprocher, mais nous n’avons pas été bons. Si nous avions été bons, nous n’aurions pas à penser à ces choses-là ».

De son côté, Hansi Flick n’a pas hésité à tacler la prestation de ses joueurs, en conférence de presse d’après-match. « Je suis déçu de ce qui s’est passé sur le terrain, car c’était un match que nous devions gagner. Nous avons mal commencé et nous avons commencé à bien jouer après le 1er but. En deuxième mi-temps, nous voulions faire mieux, mais nous n’y sommes pas parvenus. Nous avons une jeune équipe et nous devons beaucoup nous améliorer, mais ce n’était pas un très bon match. (…) Nous sommes capables de mieux jouer. Quand il y a plus de contrôle, nous trouvons de meilleures situations, mais le match était très lent et nous avons joué trop longtemps, ce qui n’est pas l’un de nos points forts, car cela nous oblige à trop courir. » Opposé à Girona, ce dimanche, le Real Madrid peut revenir à deux points de son rival catalan, avec un match en plus à jouer contre Valence. Le Barça peut s’en mordre les doigts…