Vasco da Gama : Dimitri Payet entretient le flou sur son avenir

À 37 ans, Dimitri Payet est sous contrat avec le Vasco da Gama jusqu’en juin 2025. Plus tôt, le président de son club a d’ailleurs confirmé que le Français allait honorer son bail jusqu’à son terme. Et après ? Interrogé par la chaîne Football Club de Marseille, le Réunionnais a fait savoir qu’il n’avait toujours pas décidé s’il comptait poursuivre sa carrière ou raccrocher les crampons.

« Je ne sais pas. En six mois, il peut se passer beaucoup de choses. Pour l’instant, la passion et le plaisir sont toujours intacts. Le corps répond pas trop mal au quotidien et aux matches. C’est une question de savoir où, d’opportunité, de savoir si j’ai encore envie de me lancer un nouveau challenge à 38 ans. Pour l’instant, je me dis que j’ai six mois pour kiffer et pour réfléchir », a-t-il déclaré.