Luis Suarez enrage contre le Barça

Le rétropédalage du FC Barcelone rend fou de rage Luis Suarez (33 ans). Selon les informations de ESPN, l'Uruguayen ne comprend pas la décision des Catalans de bloquer son départ à l'Atlético de Madrid alors qu'il est tombé d'accord avec les Rojiblancos sur les bases d'un contrat de deux ans, assorti d'un salaire annuel de 9 M€.

El Pistolero songerait ainsi sérieusement à tenir une conférence de presse aux côtés de ses avocats pour balancer ses vérités et révéler les données de l'accord de résiliation trouvé ce week-end avec les Blaugranas. Il ne comprend pas pourquoi le Barça agit de la sorte alors qu'il est clair et de notoriété publique que le nouvel entraîneur du club culé Ronald Koeman ne compte pas sur lui. On n'a pas fini d'entendre parler de cette affaire...