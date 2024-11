PSG - Lens : la réaction à chaud d’Andy Diouf

Ce samedi en fin d’après-midi, le RC Lens s’est incliné sur la plus petite des marges sur la pelouse du PSG. Une défaite tant logique que frustrante tant les Sang et Or n’ont rien montré mais ont toujours été proches d’égaliser face au manque d’efficacité parisien.

Interrogé à l’issue de la rencontre par BeIN Sports, Andy Diouf, l’un des meilleurs Lensois de la partie, a fait part de sa déconvenue : «un peu amer, on a fini le match à 10 contre 11, on a couru beaucoup, on a perdu de l’énergie et on a manqué de lucidité pour finir nos actions, on a perdu un peu d’énergie à parler (après l’action menant au rouge, ndlr) mais il faut continuer comme ça, c’est une défaite encourageante.»