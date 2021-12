MU : le Séville FC revient à la charge pour Anthony Martial

Nouvel épisode dans le feuilleton Anthony Martial. En effet, l'attaquant de Manchester United est en manque de temps de jeu en Angleterre et cherche une porte de sortie pour le mercato hivernal. L'une des écuries européennes à s'être proposée pour accueillir l'international tricolore (30 sélections, 2 buts) : le Séville FC. Si une première offre de prêt a été refusée par les Red Devils, les deux parties auraient finalement trouvé un accord, selon L'Equipe.

La suite après cette publicité

Priorité du directeur sportif andalou Monchi pour renforcer l'attaque sévillane, bientôt amoindrie par les départs des internationaux marocains à la CAN (Youssef En-Nesyri et Munir El Haddadi), l'ancien de l'Olympique Lyonnais et de l'AS Monaco devrait partir à Séville sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison sans option d'achat. Un bon moyen pour celui qui est sous contrat avec MU jusqu'en 2024, de retrouver le rythme de la compétition et pourquoi pas espérer se faire une place dans les papiers de Didier Deschamps pour la prochaine Coupe du Monde.