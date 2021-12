Mercato : Manchester United recale déjà un club pour Anthony Martial

La suite après cette publicité

«On a longuement parlé. Il m’a dit qu’il était à Manchester United depuis sept ans et qu’il sent que c’est le moment de changer, d’aller jouer ailleurs.» Tels ont été les propos de Ralf Rangnick, l'entraîneur de Manchester United, il y a quelques jours au sujet d'Anthony Martial et son avenir. Arrivé à MU en 2015, l'attaquant français semble donc avoir envie de changement et le mercato hivernal est l'occasion parfaite pour se relancer ailleurs.

Rapidement, son nom a été associé à la Juventus (Italie) ou Newcastle (Angleterre), avant même d'être évoqué du côté de l'Olympique de Marseille lors d'une folle rumeur. Mais le premier club à être passé à l'offensive, c'était le Séville FC. Intéressé par le profil de l'ancien joueur de l'OL, le club andalou a proposé un prêt sans option d'achat aux Red Devils pour la deuxième partie de saison, afin de mettre la main sur le Français. Mais cette proposition n'a pas fait son effet.

Séville n'a pas rempli toutes les conditions

D'après les informations d'ESPN ou encore Sky Sports, Manchester United a tout simplement refusé l'offre de la formation entraînée par Julen Lopetegui. La raison ? Le Séville FC voulait prendre en charge que la moitié du salaire du joueur de 26 ans, alors que MU voulait que le club prenne en charge la totalité. Et selon les deux médias, les dirigeants mancuniens n'étudieront désormais que les offres avec une prise en charge à 100% des émoluments d'Anthony Martial, et avec éventuellement des frais pour le prêt.

Le décor est désormais bien posé et les clubs intéressés par le natif de Massy sont prévenus. En attendant, le principal concerné a retrouvé le chemin de l'entraînement en début de semaine après une absence à cause d'une blessure au genou. Antony Martial n'a en effet plus joué avec les Red Devils depuis le 2 décembre et une petite apparition de deux minutes face à Arsenal.