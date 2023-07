AC Milan : Rafael Leao explique sa prolongation

Milan a bien lu le coup ! Alors que son attaquant vedette, Rafael Leao, entrait dans sa dernière année de contrat, le club lombard a réussi à obtenir sa prolongation. En juin dernier, le Portugais a paraphé un nouveau bail de cinq ans avec les Rossoneri avec un salaire à la clef avoisinant les 7M€ net par an. Une juste récompense pour le buteur lusitanien (18 sélections, 3 buts) qui sort d’une saison accomplie avec l’écurie italienne. En effet, le natif d’Almada a trouvé le chemin des filets à 16 reprises pour 11 offrandes délivrées en 48 apparitions toutes compétitions confondues et a également été l’un des principaux artisans du très bon parcours des Milanais en Ligue des champions. Lors d’un entretien accordé à Sky Italia, l’ancien joueur du LOSC est revenu sur les coulisses de sa prolongation et en a profité pour déclarer sa flamme au club lombard.

La suite après cette publicité

« Un acte d’amour. La décision était déjà dans ma tête, j’y ai beaucoup réfléchi, c’était juste une question de timing, de choisir le bon moment. Avant le contrat, je voulais aller en finale de la Ligue des champions. Mais nous n’y sommes pas parvenus. Peut-être que dans le football d’aujourd’hui, il est impossible de se voir porter le même maillot toute sa vie. J’ai signé pour cinq ans, ça veut dire que je veux être ici. Le projet est très important, il y a beaucoup de jeunes joueurs, et le plus important est que je puisse grandir ici pour atteindre mon objectif : gagner des titres », a-t-il déclaré.

À lire

Aston Villa mène un mercato plus que séduisant !