PSG : Nasser al-Khelaïfi ne veut pas comparer Zaïre-Emery à Verratti

Étincelant depuis le début de saison, Warren Zaïre-Emery est la nouvelle coqueluche du Parc des Princes. Devenu incontournable dans le système de Luis Enrique, le jeune milieu de terrain a crevé l’écran à plusieurs reprises déjà en Ligue des Champions. À tel point qu’en équipe de France Espoirs, Thierry Henry a fait de lui le nouveau capitaine du groupe. Lors d’un entretien avec la Gazzetta dello Sport, Nasser al-Khelaïfi a été interrogé à propos de la jeune pépite, qui prend - plus ou moins - la succession de Marco Verratti dans l’entrejeu. Mais le président du PSG ne souhaite pas les comparer.

«Tout d’abord, je rends hommage à Verratti pour sa contribution au PSG en 11 ans : c’est un joueur fantastique, l’Italie et l’équipe nationale doivent être fières de lui», débute NAK. «Warren est spécial, il a grandi avec nous, il fait des choses phénoménales et il est très mature pour son âge. Il ne faut pas le comparer, il est unique. Il trace sa propre voie. Il est loyal, il est passionné et il a une bonne famille, un bon entourage. Nous avons la chance d’avoir des joueurs comme ça. Les meilleurs veulent venir chez nous, mais nous formons les meilleurs jeunes. Notre nouveau centre de formation est au cœur de la prochaine étape du développement», détaille enfin Nasser al-Khelaïfi, fier de posséder une telle pépite dans ses rangs. Warren Zaïre-Emery ne doit pas lever le pied pour autant, une place au prochain Euro est à décrocher.

