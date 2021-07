Manchester City lance l'opération blindage

La suite après cette publicité

Champion d'Angleterre, vice-champion d'Europe et vainqueur de la Carabao Cup, Manchester City sort d'une belle saison. Les pensionnaires de l'Etihad Stadium en veulent cependant toujours plus. Alors, ils sont à la manœuvre. Sur le marché des transferts, les Skyblues se préparent à lancer l'offensive pour le duo d'internationaux anglais Harry Kane (27 ans, Tottenham) - Jack Grealish (25 ans, Aston Villa) à coups de millions. Mais ce n'est pas tout. En interne aussi, les Mancuniens se montrent particulièrement actifs, ayant déjà conclu un nouveau deal avec Kevin de Bruyne (30 ans) jusqu'en juin 2025.

The Athletic nous apprend en effet ce jeudi qu'ils sont sur le point de boucler la prolongation surprise d'Ederson (27 ans). Blinder le gardien international brésilien (16 sélections) n'apparaît pas forcément comme une priorité, son bail actuel courant jusqu'en juin 2025. Cependant, la direction sportive estime qu'il n'y a pas mieux que l'ancien de Benfica pour le club et discute déjà pour lui offrir un contrat jusqu'en juin 2028 ! Une sacrée récompense pour le Paulista, arrivé en 2017. L'optimisme est clairement de mise dans ce dossier.

Déjà un nouveau contrat pour Ruben Dias ?

Le portier, prépondérant dans le style de jeu pratiqué par Pep Guardiola, n'est que le premier d'une longue liste de cadres que les Citizens entendent blinder dans les prochaines semaines. The Athletic précise en effet que les négociations sont également en cours pour Phil Foden (21 ans, contrat jusqu'en juin 2024) et John Stones (27 ans, contrat jusqu'en juin 2022). Raheem Sterling (26 ans, contrat jusqu'en juin 2023), malgré un statut intermittent la saison passée, se verra lui aussi proposer une prolongation au sortir d'un bon Euro avec les Three Lions.

Idem pour Riyad Mahrez (30 ans, contrat jusqu'en juin 2023), qui s'est lui imposé comme un patron du côté de Manchester lors du dernier exercice. Un constat qui vaut aussi pour Ruben Dias (24 ans). Pour sa première année dans le Nord de l'Angleterre, le Portugais s'est montré très costaud, étant élu joueur de l'année par la Premier League et les journalistes anglais. Sous contrat jusqu'en juin 2026, l'international lusitanien devrait se voir offrir une augmentation comme récompense, explique le média anglophone, et, qui sait, une ou deux années de rab. L'opération blindage est en marche.