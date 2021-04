Manchester City blinde Kevin De Bruyne

La suite après cette publicité

À Manchester City, quand on aime, on ne compte pas. Après avoir prolongé le bail de leur manager espagnol Pep Guardiola il y a quelques semaines, les Skyblues viennent d'offrir un nouveau contrat à Kevin De Bruyne (29 ans), leur meneur de jeu. Le Diable Rouge est désormais lié au club mancunien jusqu'en juin 2025.

«Kevin De Bruyne a signé une prolongation de deux ans de son contrat actuel, le liant à City jusqu'à l'été 2025. Le Belge a passé cinq ans et demi à l’Etihad Stadium, une période qui lui a permis de s’établir comme l’un des meilleurs joueurs créatifs au monde. C’est aussi une ère de succès notables, De Bruyne remportant deux titres de Premier League, une FA Cup et quatre League Cups, ainsi que le prix du joueur de l’année PFA 2020», indique le communiqué.

Des statistiques incroyables

Le milieu de terrain, considéré comme l'un des meilleurs à son poste en Angleterre et en Europe, a mené cette négociation seul alors que, selon la presse anglaise, le Paris SG, qui avait plusieurs fois essayé de l'attirer dans ses filets ces dernières saisons, et le Real Madrid étaient aux aguets.

L'international belge (78 sélections, 20 réalisations) a donc préféré miser sur la stabilité, lui qui est arrivé à l'été 2015 du côté de l'Etihad Stadium après son passage réussi au VfL Wolfsbourg, et la tranquillité financière, lui qui émargeait, avant ce nouveau deal, à 13,9 M€ par an. Chez les Citizens, au fil des saisons, il s'est imposé comme un de meilleurs passeurs du Vieux continent, imprimant le plus souvent le tempo offensif de l'écurie dirigée par Guardiola. Ses statistiques en disent long : 59 réalisations et 100 offrandes en 238 apparitions. Chapeau.