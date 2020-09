Kevin de Bruyne désigné meilleur joueur de la saison 2019-2020

Manchester City a laissé filer le titre de champion d'Angleterre à Liverpool. Mais le meilleur joueur de la saison 2019-2020 est bien dans ses rangs. Il s'agit de Kevin De Bruyne, qui vient d'être distingué par le syndicat des joueurs (Professional Footballers' Association Players). Il succède à Virgil van Dijk, désigné la saison passée.

Il s'agit du deuxième Belge à recevoir ce prix, après Eden Hazard en 2014-2015. A noter que Trent Alexander-Arnold (Liverpool) a été récompensé du titre du meilleur jeune joueur.

WELL IN, TRENT! 🙌@trentaa98 is the PFA Young Player of the Year 👏 #PFAawards pic.twitter.com/FMncd28GxJ