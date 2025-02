Neymar Jr a déjà choisi son prochain club

Cet hiver, Neymar Jr (33 ans) a décidé de changer d’air. Il faut dire qu’on ne lui a pas trop laissé le choix à Al-Hilal. Après sa longue blessure au genou survenue en octobre 2023, l’international auriverde n’a eu que quelques miettes à se mettre sous la dent une fois de retour à la compétition. En effet, il n’a participé qu’à 2 rencontres avec le club saoudien en Ligue des champions asiatique (42 minutes), puisqu’il n’était pas inscrit dans la liste des joueurs autorisés à participer à la Saudi Pro League. Dans le même temps, Jorge Jesus lui a envoyé un message plutôt clair en indiquant qu’il n’avait pas le niveau requis pour jouer avec son équipe.

Il a filé à Santos pour 6 mois

« Neymar ne peut plus évoluer au niveau auquel nous sommes habitués. Les choses sont devenues difficiles pour lui, malheureusement ». Des déclarations qui ont d’ailleurs totalement fait craquer Ney en coulisses selon la presse brésilienne. En effet, il a très mal pris la sortie du coach portugais. Après cela, le divorce avec Al-Hilal était donc quasiment acté. Le temps de régler des détails administratifs, Neymar Jr a ensuite résilié son bail en Arabie saoudite avant de rejoindre Santos librement pour au moins 6 mois, avec la possibilité de prolonger jusqu’au Mondial 2026. Mais le joueur n’a rien exclu pour la suite.

«Santos m’a donné l’opportunité de revenir, j’ai évidemment abandonné beaucoup de choses pour être ici. C’était une rencontre parfaite à ce moment-là alors que c’était inimaginable, mais c’est arrivé, assure la star. Nous avons fait un contrat de six mois. Évidemment, il peut être prolongé, on ne sait pas ce que demain nous réserve. Il y a deux mois, je n’imaginais même pas être là, les choses vont très vite. C’est un contrat de six mois qui peut être prolongé, et c’est à moi de m’y consacrer à 100%. Je suis revenu pour jouer, être heureux, marquer des buts et aider l’équipe de la meilleure façon possible.» Dans la foulée, UOL a révélé que Ney envisageait déjà un retour en Europe durant l’été 2025, si jamais son contrat n’était pas prolongé.

Neymar se prépare pour le Barça

Le média brésilien a même ajouté que le footballeur estime qu’une nouvelle expérience sur le Vieux continent serait sa meilleure chance de participer à la Coupe du monde 2026, son dernier grand objectif. Ce jeudi, la Cadena SER en dit un peu plus sur les plans de Neymar, qui a déjà en tête sa future destination. Ainsi, on apprend que l’attaquant veut retrouver la forme à Santos afin de rejoindre le FC Barcelone cet été. Un club qu’il rêve de retrouver depuis quelques années. C’était déjà le cas à plusieurs reprises lorsqu’il était au PSG. Mais le média ibérique précise que Ney, qui se prépare pour le Barça et le Brésil, ne sait pas si on veut de lui en Catalogne, lui qui présentera l’avantage d’être libre. Avant de penser à un retour, il lui faudra toutefois retrouver son meilleur niveau. Pour le moment, ce n’est pas encore le cas avec Santos, où il n’a pas brillé depuis son retour.