FC Barcelone - Real Madrid : les compositions sont là

La 26e journée de Liga se poursuit ce dimanche avec un sacré choc au sommet entre le FC Barcelone et le Real Madrid. A domicile, les Blaugranas s’articulent en 4-3-3 avec Marc-André ter Stegen dans les cages derrière Jules Koundé, Ronald Araujo, Andreas Christensen et Alejandro Baldé. Sergio Busquets est placé en sentinelle auprès de Frenkie de Jong et Sergi Roberto. Enfin, Raphinha et Gavi accompagnent Robert Lewandowski en attaque.

De son côté, la Casa Blanca opte pour un 4-3-3 où Thibaut Courtois officie comme dernier rempart. Devant lui, Dani Carvajal, Eder Militao, Antonio Rüdiger et Nacho Fernandez. Eduardo Camavinga est placé en sentinelle auprès de Luka Modric et Toni Kroos. Enfin, Federico Valverde et Vinicius Junior prennent les ailes auprès de Karim Benzema.

Les compositions

FC Barcelone : Ter Stegen - Koundé, Araujo, Christensen, Baldé - Roberto, Busquets, De Jong - Raphinha, Lewandowski, Gavi

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militao, Rüdiger, Nacho - Modric, Camavinga, Kroos - Valverde, Benzema, Vinicius

