OM : Nuno Tavares se paie encore Ruben Amorim

Entre Nuno Tavares et Ruben Amorim, le coach du Sporting CP, c’est la guerre. Avant le match de Ligue des Champions d’hier soir, le latéral gauche de l’OM avait allumé le technicien portugais. Hier, après la victoire phocéenne à Lisbonne, le joueur prêté par Arsenal a remis ça.

« Sur le terrain, il a quand même essayé de me provoquer un peu, je pense qu'il devrait s’occuper davantage de garder ses joueurs sur le terrain plutôt que d'envoyer des piques. Mais je ne m'en soucie plus. Nous avons gagné le match, je suis plus heureux avec ça. Je n'ai pas à faire la paix avec lui. Comme je l'ai dit, il a essayé de m'envoyer une pique sur le terrain. Je n'ai même pas répondu, j'ai d'autres choses à craindre. Et parfois quand tu craches ça finit par te tomber sur le front », a-t-il déclaré sur CNN Portugal.