Pierre-Émerick Aubameyang fait ses adieux à Arsenal

Pierre-Émerick Aubameyang (32 ans) devrait, sauf surprise, rejoindre le FC Barcelone. L'attaquant pourrait même être présenté ce mercredi. Son départ d'Arsenal, officialisé en début de soirée par les Gunners, ne fait en tout plus aucun doute au regard du message posté par l'intéressé sur son compte Instagram.

«Aux fans d'Arsenal, merci d'avoir fait de Londres une maison pour ma famille et moi ces quatre dernières années. Nous sommes passés par des hauts et des bas et votre soutien a toujours beaucoup compté pour moi. Avoir la chance de gagner des trophées et de porter le brassard de capitaine pour ce club est quelque chose qui restera à jamais dans mon cœur. J'ai toujours été concentré à 100% et impliqué pour faire tout ce que je pouvais pour ce club et c'est pourquoi j'ai un peu mal à l'heure de vous dire au revoir, mais c'est le football. Je suis triste de ne pas pouvoir avoir aidé mes partenaires ces dernières semaines, mais je n'ai que du respect pour ce club et je souhaite vraiment le meilleur et beaucoup de succès à venir à mes anciens coéquipiers et aux supporters !», a-t-il posté. C'est plutôt clair.