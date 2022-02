Pierre-Emerick Aubameyang quitte Arsenal !

La suite après cette publicité

Alors que l'officialisation de l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang (32 ans) au FC Barcelone est attendue, Arsenal vient d'annoncer le départ de son attaquant gabonais. Les Gunners ont officialisé le départ libre d'un commun accord du natif de Laval qui était arrivé à l'hiver 2018 contre 63,75 millions d'euros du Borussia Dortmund.

«Pierre-Emerick Aubameyang a quitté le club d'un commun accord. Nous souhaitons à Auba tout le meilleur pour le prochain chapitre de sa carrière et le remercions pour sa contribution au club.» peut-on lire dans un communiqué. En quatre ans, Pierre-Emerick Aubameyang aura disputé 163 matches avec Arsenal pour 92 buts et 21 offrandes, remportant une FA Cup et un Community Shield en 2020.

⚡ For the match-winning moments

🙅‍♂️ For the iconic celebrations

😀 For making us smile



Thank you for everything, @Auba ❤️