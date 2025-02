Auxerre : Madiou Keita prêté en Suède

Formé à Angers avant de rejoindre l’AJ Auxerre, Madiou Keita (20 ans) poursuit son ascension dans le monde du football. Jeune défenseur central gauche, capable d’évoluer au poste de latéral gauche, le natif d’Amilly est sur le point de découvrir un nouveau challenge dans sa jeune carrière. Ainsi, selon nos dernières informations, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2025 avec l’AJA va être prêté pour les six prochains mois à l’Örgryte IS en Suède.

La suite après cette publicité

Polyvalent, doté d’une belle capacité de relance et loué pour ses qualités dans le duel, Keita avait dernièrement été appelé à six reprises avec le groupe professionnel bourguignon (cinq bancs en Ligue 1 et un en Coupe de France). Titulaire en N3, le gaucher d’1m89 avait, par ailleurs, été appelé avec les A de la Guinée Conakry pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026, et ce juste après avoir disputé les derniers JO. En Suède, Keita va désormais tenter de grappiller du temps pour s’aguerrir.