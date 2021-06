Eden Hazard raconte son calvaire avec le Real Madrid

Depuis son arrivée dans la capitale espagnole en 2019, Eden Hazard ne parvient pas à s’imposer comme un joueur important et décisif avec le Real Madrid. En deux ans sous le maillot blanc et alors qu’il a coûté plus de 100 millions d’euros, l’attaquant belge affiche des statistiques médiocres : 5 buts inscrits toutes compétitions confondues dont 4 cette saison. L’ancien joueur de Chelsea et du LOSC est notamment gêné par des blessures à répétition. Pour la chaîne de télévision néerlandaise VTM, l’international avec les Diables Rouges (106 sélections) s’est confié sur ses problèmes physiques.

« Lors de mon dernier match avec le Real Madrid, j'avais encore des douleurs à la jambe, au quadriceps. Et vous me connaissez : je n'aime pas jouer avec des petits maux. Je dois être à 100%, car sinon il y a toujours un peu de peur. Les jours d'entraînement ou de match, super. J'avais un bon pressentiment. Mais à chaque fois que je me réveillais le lendemain... mauvais. Nous essayons de trouver une solution à ce problème. Mais mentalement je vais bien et physiquement je pense que ça viendra petit à petit », a-t-il expliqué. À désormais 30 ans, le natif de La Louvière arrive dans le sprint final de sa carrière et va devoir redoubler d'efforts pour pouvoir la finir en beauté.