LdC : le groupe du Real Madrid pour défier Manchester City

Le quart de finale aller entre le Real Madrid et Manchester City avait accouché d’un match splendide ponctué par un 3-3 de haut vol. Le match retour à l’Etihad dans deux jours s’annonce plus que jamais passionnant. Et la Casa Blanca a déjà publié la liste des joueurs retenus pour ce match.

La suite après cette publicité

Suspendu pour ce match, Aurélien Tchouaméni sera quand même du voyage, contrairement à Thibaut Courtois et David Alaba qui resteront à Madrid pour continuer leur traitement. Pour le reste, rien à signaler. Carlo Ancelotti pourra compter sur un effectif au complet.