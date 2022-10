PL : Crystal Palace et West Ham renversent Leeds et Fulham

La 10e journée de Premier League se poursuivait ce dimanche et Crystal Palace (17e) recevait Leeds United (13e). Un match qui démarrait fort avec le but précoce de Pascal Struijk (1-0, 10e) pour les Peacocks qui lançaient les débats. Néanmoins, Odsonne Edouard a remis les deux équipes rapidement à égalité (1-1, 24e). En seconde période, Eberechi Eze réussissait même à renverser la rencontre en doublant la mise pour le club londonien (2-1, 76e). Avec cette victoire 2-1, Crystal Palace grimpe à la quinzième place et revient à portée de son adversaire du jour.

Dans le même temps, West Ham (15e) recevait Fulham (9e) et très rapidement ce derby de Londres tournait à l'avantage des Cottagers. Andreas Pereira bien servi par Neeskens Kebano trouvait le chemin des filets (1-0, 5e). Mais les Hammers avaient de la ressource et obtenaient un penalty transformé par Jarrod Bowen (1-1, 29e). En seconde période, les joueurs de David Moyes ont même pris l'avantage grâce à l'Italien Gianluca Scamacca (2-1, 63e). Michail Antonio a même inscrit un troisième but dans les dernières secondes (3-1, 90e +1). Tenant bon, West Ham s'impose 3-1 et prend la treizième place.