Coppa Italia : le Genoa s'impose face à la SPAL et affrontera l'AS Rome en huitième de finale

Première rencontre des seizièmes de finale de la Coupe d’Italie avec la confrontation entre Genoa et la SPAL au stade Luigi-Ferraris de Gênes. Au tour précédent, les locaux s'étaient qualifiés au détriment de Benevento (3-2) tandis que les visiteurs avaient battu un pensionnaire de Serie A chez lui, l'Empoli en l'occurrence (2-1). Autre détail important, les deux équipes s'étaient déjà affrontées cette saison, en Serie B en octobre dernier, pour une victoire 2 à 0 des Génois. Et le Genoa ne laissait pas planer le doute bien longtemps et s'imposait sur la plus petite des marges (1-0) pour la deuxième fois de la saison face à son adversaire du soir. Lors des quinze premières minutes, les joueurs du Genoa se montraient les plus dangereux même si l’équipe entrainée par Alexander Blessin n’arrivait pas à se procurer de réelles occasions. Après cela, les locaux se procuraient quelques situations chaudes mais Portanova puis Yeboah par deux fois rataient de peu le cadre (22e, 30 et 31e). Quelques minutes plus tard, le gardien adverse, Thiam, sauvait les siens en intervenant au bon moment devant Portanova (34e).

Finalement, juste avant la pause, le Genoa obtenait un pénalty pour une main de Moncini sur une tête de l'intenable Portanova (42e). Après l''intervention du VAR, Gudmunsson, à l'initiative de presque toutes les occasions jusque-là, se chargeait d'exécuter la sentence pour ouvrir le score (45e+1, 1-0). Le trio Portanova, Gudmunsson, Yeboah faisait vraiment mal à l'arrière-garde des visiteurs lors du premier acte. En deuxième période, on ne dénombrait que deux petites occasions pour Gudmunsson, encore lui, mais l'Islandais tirait à côté des cages adverses (74e et 75e). De son côté, l’équipe de Daniele De Rossi se montrait totalement inoffensive. Pour rappel, le Genoa, vainqueur de cette rencontre, affrontera l'AS Rome de José Mourinho en huitième de finale. Une affiche qui aura lieu en janvier dans le stade olympique de la capitale italienne. Une motivation supplémentaire qui n'aura pas suffi pour Daniele De Rossi, l'actuel entraineur de la SPAL, lui qui a marqué le dernier but de sa carrière dans ce stade face à la Sampdoria, un autre club de la ville de Gênes, le 6 avril 2019.