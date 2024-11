Le clan Mbappé a déjà révolutionné le Stade Malherbe de Caen

Kylian Mbappé est un joueur tout terrain. Cette saison, l’ancien de Bondy a rejoint le Real Madrid pour réaliser et vivre le rêve de sa vie. Mais tout ne se passe pas très bien pour le Français, qui doit trouver sa place sur le terrain et plus largement dans le groupe de Carlo Ancelotti. En parallèle, le Français enchaîne les déconvenues, que ce soit en équipe de France, où son cas fait grincer des dents, et en privé, où il est au centre d’une enquête pour une agression sexuelle présumée qui se serait déroulée lors de son séjour à Stockholm en Suède au mois d’octobre. Ce lundi, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain fait parler de lui pour toute autre chose. En effet, c’est son rôle et son projet au sein du Stade Malherbe de Caen qui fait couler de l’encre. Depuis quelques mois, KM9 a racheté le club normand, via sa société d’image Interconnected Ventures.

La suite après cette publicité

Mbappé ne lâche pas Caen d’une semelle

Un nouveau projet qui lui tient à cœur selon Gérard Prêcheur (65 ans), qui occupe le rôle de directeur technique de Caen depuis l’été dernier. C’est ce qu’a confié l’homme qui a connu Mbappé à l’INF Clairefontaine lors d’une interview donnée lors de l’émission "Allo Malherbe" sur France Bleu Normandie. «Je l’ai eu au début au téléphone et là, c’est une période un peu plus délicate. Son arrivée à Madrid n’est pas si simple que ça. Cela fait quelque temps que je ne l’ai pas eu en direct mais c’est prévu que l’on reprenne contact dans les prochains jours. Sa grande volonté est de venir à d’Ornano voir le SM Caen. Je sais qu’aujourd’hui sa venue à Caen n’est pas si simple que ça, à l’égard des dirigeants du Réal Madrid. En tout cas, c’est sa volonté. Sachez qu’il regarde tous les matchs des pros, ça c’est sûr. On a même pu en discuter à la reprise, mais je suis convaincu que dès qu’il aura l’opportunité, il viendra.»

Proche du clan Mbappé, Prêcheur a d’ailleurs été recruté par Fayza Lamari, la mère du joueur. «L’expérience au PSG avait été difficile mais très enrichissante. J’étais retourné dans l’Ardèche du Sud, On avait décidé avec mon épouse d’y passer notre retraite. Et on s’est croisé avec la maman de Kylian, Fayza, lors d’un match de l’équipe de France à Marseille. Elle m’a demandé où j’en étais et ce que je voulais faire. Elle m’a dit qu’elle me recontacterait et j’ai reçu un coup de fil où elle m’a présenté le projet et proposé un rendez-vous un peu plus formel pour présenter le projet qu’ils avaient en tête. Lorsque j’ai évoqué le projet avec Fayza et Kylian, dans les secondes qui ont suivi les premiers échanges, cela a matché tout de suite. On avait une volonté vraiment commune de replacer le football au cœur de la politique générale du club. Et puis j’ai été très honoré d’être contacté par Kylian et sa maman. »

La suite après cette publicité

De premiers changements au club

Il poursuit : «tout de suite, j’ai senti que c’était une opportunité pour moi également de pouvoir boucler la boucle et de revenir finir avec les garçons où j’avais démarré et de mettre en acte toute l’expérience que j’avais acquise tout au long de mon assez long parcours.» Par la suite, il a longuement évoqué son rôle à Caen. «Je pourrais résumer cette mission en disant que, lorsque le Stade Malherbe Caen, accèdera à la Ligue 1, il ne redescendra plus. Cela veut dire qu’il a besoin de structures, qu’il a besoin de monter le curseur dans beaucoup de domaines. J’ai eu l’opportunité d’évoluer professionnellement dans des grandes institutions : quatorze ans grâce à Aimé Jacquet, à la Direction technique nationale où j’ai côtoyé de grands entraîneurs avec aussi cette recherche d’excellence, dans des grands clubs, à l’Olympique Lyonnais et au PSG.»

Il ajoute : «la mission c’est, avec toutes les composantes du haut-niveau que j’ai eu l’opportunité de connaître et d’appréhender, de pouvoir rapprocher le Stade Malherbe Caen du meilleur et donc de l’excellence. Il y a l’aspect au niveau structure et l’aspect au niveau humain (…) Quand je suis arrivé fin juillet, j’ai fait un audit sur la situation. Je constate sans porter le moindre jugement par rapport à ce qui s’est fait avant qu’une composante pour moi du haut niveau comme la nutrition ne fait pas partie intégrante du SM Caen. J’alerte la direction et on embauche un chef cuistot expérimenté.. Aujourd’hui, la nutrition fait partie intégrante de l’entraînement. Autre exemple, dans l’analyse des infrastructures en salle, c’était mal agencé avec une salle de musculation très réduite. Et là il y a eu une réactivité extraordinaire grâce à la municipalité, au club et aux actionnaires et dès jeudi prochain on va pouvoir ouvrir les portes de la nouvelle salle de musculation.»

La suite après cette publicité

Aider Caen à progresser et se développer

Prêcheur développe : «les joueurs vont être à mon avis agréablement surpris des évolutions. Troisième exemple, à l’entraînement j’ai fait le constat que les joueurs s’entraînaient sans que le staff puisse quantifier en temps réel la charge que ce soit à l’entraînement ou en match. On a mis en place l’acquisition de 40 à 60 GPS pour être plus performant et réduire aussi les risques de blessures. J’ai mis en place une cellule de performance avec l’arrivée d’un préparateur athlétique (Jean-Marc Branger), avec moi, le médecin et l’analyste vidéo.» Outre le développement de la section féminine du club, qui doit trouver des partenaires pour se professionnaliser selon lui, le DT du club normand a évoqué le centre de formation. Et il n’a pas perdu de temps pour mettre des choses en place pour que Caen puisse s’appuyer là-dessus.

«Les ressources ont été plus sur le plan humain. Je les félicite vraiment d’avoir pu évoluer comme ils l’ont fait avec si peu de personnes dans le passé mais à quel prix ! J’ai senti que c’était un prix fort. Ce qui m’importait, c’était que pour s’approcher de l’excellence au niveau de la formation, il fallait que chacun puisse évoluer dans un contexte favorable à leur performance avant d’envisager la performance, la progression et l’évolution des jeunes joueurs. Grâce à la direction et aux actionnaires. On a pu embaucher en plus pour la formation un kiné à temps plein plus orienté sur la réathlétisation, on a pu embaucher deux analystes vidéo pour le suivi individuel des joueurs. On a accueilli aussi le retour de Laurent Lesgent que j’avais connu en tant que formateur pour faire le lien entre la formation et la préformation. On a aussi embauché un autre entraîneur des gardiens de but, Frédéric Petereyns, avec des missions plus larges. On a donné les moyens à la formation d’avoir une équipe costaude pour pouvoir élever le curseur pour faire partie des meilleurs.» Le Caen de Mbappé, actuellement 14e de L2, ne veut rien laisser au hasard et compte bien mettre tous les moyens en œuvre pour progresser et retrouver l’élite le plus vite possible.