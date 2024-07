Allemagne : clap de fin pour Thomas Müller

C’est une page qui va se tourner, du côté de l’Allemagne : Thomas Müller devrait prendre sa retraite internationale, d’après Bild. Une décision qui intervient quelques jours après l’élimination de la Mannschaft contre l’Espagne, en quart de finale de son Euro 2024.

La suite après cette publicité

Avec l’Allemagne, le joueur de 34 ans a notamment remporté la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Avec ses 45 buts en 131 sélections, depuis mars 2010, il est le cinquième buteur de la sélection allemande. Il a également délivré 41 passes décisives. En quatre Coupes du monde disputées (2010, 2014, 2018 et 2022), il a trouvé le chemin des filets à dix reprises. En revanche, il n’a pas inscrit le moindre but lors des quatre éditions de l’Euro auxquelles il a participé (2012, 2016, 2021 et 2024).