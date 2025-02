Le coup de gueule de Neymar et des stars de la Série A

A l’instar d’autres stars brésiliennes, Neymar a fait son retour au pays. Et si l’ancien joueur d’Al-Hilal retrouve peu à peu ses sensations après des débuts difficiles, Neymar et d’autres grands noms de la Série A tels que Thiago Silva, Bruno Henrique, Philippe Coutinho, Lucas, Alan Patrick et Gabigol ont tous posté un message pour se plaindre de la généralisation des terrains synthétiques en championnat.

«Il est inquiétant de voir la direction que prend le football brésilien. Il est absurde que nous devions discuter de l’utilisation de gazon synthétique sur nos terrains. Objectivement, compte tenu de la taille et de la représentativité de notre football, cela ne devrait même pas être une option. La solution à un mauvais terrain est de faire un bon terrain, c’est aussi simple que cela. Dans les ligues les plus respectées du monde, les joueurs sont écoutés et des investissements sont réalisés pour garantir la qualité de la pelouse dans les stades. Il s’agit d’offrir de la qualité à ceux qui jouent et à ceux qui regardent. Si le Brésil veut jouer un rôle de premier plan sur le marché mondial du football, la première étape devrait être d’exiger la qualité de la pelouse sur laquelle les joueurs jouent et s’entraînent. LE FOOTBALL PROFESSIONNEL NE SE JOUE PAS SUR DU GAZON SYNTHÉTIQUE !»