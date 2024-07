Le Real Madrid blinde deux des cadres d’Ancelotti

Le Real Madrid vient de boucler la prolongation de deux éléments essentiels du staff de Carlo Ancelotti. Selon Marca, Antonio Pintus, préparateur physique, et Luis Llopin, entraîneur des gardiens, tous deux considérés en interne comme des hommes clés de l’organigramme mis en place par le coach italien, vont continuer l’aventure du côté du Real Madrid. Plus surprenant, leur avenir n’est pas lié à celui d’Ancelotti. Ils ont été prolongés indépendamment du mandat du coach aux 5 Ligues des Champions et feront toujours partie du staff madrilène même en cas de départ de ce dernier.

Les deux hommes sont arrivés à Madrid après l’arrivée de l’Italien et son staff, ils ont également vu leur renouvellement de contrat arriver un peu plus tard que ceux du reste de la troupe. Ils connaissaient cependant déjà la maison avant d’être appelés par Don Carlo, car tous deux étaient présents lors du triplé réalisé sous la houlette de Zinedine Zidane lorsqu’il était aux commandes du Real Madrid.